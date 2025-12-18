ترامب: الولايات المتحدة تشهد أول هجرة عكسية منذ نصف قرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تشهد هجرة عكسية وعودة المهاجرين إلى بلدانهم للمرة الأولى منذ 50 عاما، بفضل سياسات إدارته في ملف الهجرة.



وخلال خطاب ألقاه من البيت الأبيض، صرّح ترامب: "لأول مرة منذ نصف قرن، نشهد حركة هجرة عكسية، حيث يعود المهاجرون إلى ديارهم، تاركين وراءهم مساكن ووظائف إضافية للمواطنين الأمريكيين."



يأتي هذا بعد أن تعهّد ترامب، في أول خطاب له عقب تولّيه منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير، باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات ترحيل واسعة النطاق. وفي نفس اليوم، أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وأكد ترامب أن جهود إدارته حوّلت الحدود الأمريكية إلى "الأكثر أمانا في تاريخ البلاد"، قائلا:

"ورثنا أضعف الحدود، لكننا سرعان ما جعلناها الأقوى على الإطلاق."



كما أعلن أن إدارته نجحت في خفض تهريب المخدرات عبر البحار والمحيطات بنسبة 94%، موضحا في خطابه: "انخفض الاتجار بالمخدرات عبر المحيط والبحر بنسبة 94 %".