ناقلات نفط تغير مسارها بعيدا عن فنزويلا بعد تهديد ترامب بفرض حصار كلي

بدأت بعض ناقلات النفط في تغيير مسارها بعيدا عن فنزويلا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "حصار" على الناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، في تصعيد دراماتيكي لحملة الضغط التي يمارسها البيت الأبيض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن ترامب الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبأحرف كبيرة ، أنه أصدر أوامر بفرض "حصار كلي وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" من وإلى فنزويلا، وهي خطوة تهدد بقطع إيرادات أكبر احتياطيات نفطية في العالم، والتي تعد ركيزة أساسية لقبضة مادورو على السلطة.

ولم يتضح بعد ما الذي قصده ترامب تحديدا بتهديداته، فالعقوبات الأمريكية التي اعتمدت خلال ولايته الأولى تجعل من غير القانوني للأمريكيين شراء الخام الفنزويلي دون ترخيص من وزارة الخزانة.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على مئات السفن بحد ذاتها، وهي جزء من "أسطول ظل" ضخم يضم سفنا متهالكة في الغالب، انتشرت في السنوات الماضية لنقل النفط لصالح إيران وروسيا وفنزويلا وغيرها من خصوم الولايات المتحدة الخاضعين للعقوبات.

ووفقا لشركة "ويندوارد" ، وهي شركة استخبارات بحرية تساعد المسؤولين الأمريكيين في استهداف أسطول الظل، هناك ما لا يقل عن 30 سفينة خاضعة للعقوبات تبحر بالقرب من فنزويلا. وبدأت بعض هذه السفن بالفعل في تغيير مسارها، ربما خوفا من مواجهة مصير السفينة "سكيبر" وهي ناقلة خاضعة للعقوبات صادرتها القوات الأمريكية الأسبوع الماضي بالقرب من فنزويلا.

وقالت ميشيل بوكمان، كبيرة المحللين في "ويندوارد": "من الواضح تماما أن هذا الأمر قد عطل تدفقات الطاقة من وإلى فنزويلا. في كل ساعة نتتبع فيها هذه السفن، نرى ناقلات تنحرف عن مسارها أو تتباطأ في حركتها أو تغير سلوكها الملاحي".