جيش الاحتلال يزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أغار قبل قليل، على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، تدمير منصات إطلاق داخل معسكر استخدمه حزب الله لإجراء تدريبات لعناصره، إلى جانب تفعيل نيران المدفعية وتخزين وسائل قتالية.

وادعى أن «عناصر الحزب خضعوا داخل المعسكر إلى تمارين رمي وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة؛ بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي».

وأشار في سياق متصل، إلى «شن هجوم على مبانٍ عسكرية لحزب الله، تم استعمالها لتخزين وسائل قتالية، وعمل منها عناصر الحزب في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن «وجود بنى تحتية وأنشطة عناصر حزب الله داخل تلك المواقع يعد خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على تل أبيب»، وفقًا لمزاعمه.

وأعلن في تدوينة لاحقة، أن «الجيش هاجم قبل قليل، عنصرًا من حزب الله في منطقة الطيبة بجنوب لبنان».