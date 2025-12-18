انتظام العمل بلجان إعادة انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

انتظم عمل مقرات المراكز الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة لمرشحي مجلس النواب في محافظة بورسعيد.

وتابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، من خلال مركز الشبكة الوطنية للسلامة المرتبطة بغرف العمليات الفرعية في مختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، عمل جميع اللجان بالمدارس التي بها مقرات مراكز انتخابية.

وتُجرى انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة بورسعيد، التي تشمل أحياء الشرق والعرب والضواحي ومدينة بورفؤاد، وتضم عدد 22 مقرًا انتخابيًا؛ لاستقبال 271084 ناخبًا على مستوى الدائرة الانتخابية الأولى ببورسعيد لجولة مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025.

ويتنافس في انتخابات الإعادة لمرشحي مجلس النواب بمحافظة بورسعيد على مقعد الدائرة الأولى لانتخاب مرشح واحد من مرشحين، هما تامر حمزاوي مرشح عن حزب حماة الوطن، وحسن عمار بصفة مستقل.