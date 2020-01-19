القادة المشاركون بمؤتمر برلين يلتقطون صورة جماعية قبيل انطلاق فعالياته

التقط القادة المشاركون في مؤتمر برلين، صورة جماعية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية.

ويشارك في المؤتمر الساعي لتسوية للأزمة الليبية، 12 دولة بينها مصر التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، فضلًا عن الأطراف الليبية.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل إلى برلين أمس، والتقى صباح اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مستهل لقاءاته على هامش المؤتمر.