 القادة المشاركون بمؤتمر برلين يلتقطون صورة جماعية قبيل انطلاق فعالياته - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2020 4:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

القادة المشاركون بمؤتمر برلين يلتقطون صورة جماعية قبيل انطلاق فعالياته

القادة المشاركون بمؤتمر برلين
القادة المشاركون بمؤتمر برلين
أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 4:17 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 4:17 م

التقط القادة المشاركون في مؤتمر برلين، صورة جماعية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية.

ويشارك في المؤتمر الساعي لتسوية للأزمة الليبية، 12 دولة بينها مصر التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، فضلًا عن الأطراف الليبية.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل إلى برلين أمس، والتقى صباح اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مستهل لقاءاته على هامش المؤتمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك