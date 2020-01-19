 كونتي يعلن استعداد بلاده المشاركة في مهمة لمراقبة الهدنة في ليبيا - بوابة الشروق
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كونتي يعلن استعداد بلاده المشاركة في مهمة لمراقبة الهدنة في ليبيا

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 4:47 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 4:47 م

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على المطالبة بمهمة لمراقبة الهدنة في ليبيا.

وفي أعقاب محادثاته مع انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قال كونتي في برلين اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للمشاركة في هذه المهمة.

كان كونتي وجوتيريش قد عقدا محادثاتهما قبل وقت قصير من انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا المنعقد حاليا في ديوان المستشارية الألمانية اليوم والمنتظر أن يسفر عن موقف دولي موحد من جهود إحلال السلام في ليبيا.

وقال كونتي: "نحن نأمل في التوصل مع نهاية اليوم إلى قناعة مفادها بأن الحل العسكري لن يؤدي أبدا إلى حل أو حل نهائي".


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