﻿وزير الخارجية اليمني يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السفير تيم ليندر كينج، آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الحضرمي أدان بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي باستهداف جامع بمعسكر في مأرب مما أسفر عن سقوط أكثر من ١٠٠ قتيل وعشرات الجرحى ، مؤكدًا أن استهداف هذه الميليشيات للآمنين في دور العبادة يمثل عملاً إرهابيًا جبانًا يخالف كل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية، ويكشف الوجه القبيح لهذه الجماعة الانقلابية، ويوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات ليس لديها أي نوايا حقيقية للانخراط في عملية السلام أو أي حرص على صون وحقن دماء اليمنيين.

كما استعرض الحضرمي استمرار ممارسات المليشيات الحوثية في ابتزاز المنظمات الدولية العاملة في صنعاء واختلاقها للعراقيل التي تزيد من معاناة المواطنين، واستمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية بختلف الطرق والحيل المبتكرة ،مندداً بالإجراءات التي فرضتها هذه المليشيات لتقويض العملة الوطنية والتي تعمل من خلالها على زعزعة الوضع الاقتصادي الذي تحرص الحكومة على استقراره لتحسين أوضاع كافة المواطنين.