أشاد حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي بالمدير الفني ريني فايلر، الذي تولى المسؤولية مطلع الموسم الجاري.

قال عاشور عبر قناة أون سبورت "فايلر يسير بخطى ثابتة، الفريق في صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، ويسير في إفريقيا بشكل جيد، مما يحسب للاعبين والجهاز الفني، والقادم أفضل".

وشدد "نركز أولًا في لقاء المقاولون العرب بالدوري ونتعامل معه بجدية ثم سندرس فريق النجم الساحلي، ونتطلع للفوز في المباراتين، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وتابع "فخور جدا بالإنجازات التي حققتها مع الأهلي ، حصلت على 36 بطولة نتاج مجهود بذلته، لقد تعودنا في الأهلي على رقم 1 ومن غير المقبول اللعب على المركز الثاني، هذا ما تعلمته في الناشئين وعند تصعيدي للفريق الاول، الاجتهاد لآخر دقيقة وبذل كل ما لدي لخدمة النادي".

وأشار "الناس تردد أن عاشور سيعتزل في نهاية الموسم، أنا صاحب القرار، لا تتحدثون في هذا الأمر كثيرا، وأرى أن أمامي مشوار طويل في الملاعب".

وختم قائد الأهلي تصريحاته "حققت كل البطولات مع النادي، وأعد الجماهير بالفوز بلقب دوري الأبطال".