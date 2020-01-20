ميركل: تقارب ملحوظ في مواقف الشركاء الأوروبيين من الصراع الليبي

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ،عن حدوث تقارب على نحو ملحوظ في مواقف الشركاء الأوروبيين من الصراع في ليبيا.



جاء ذلك بعد انتهاء مؤتمر صحفي عقدته ميركل بعد انتهاء مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية مساء اليوم الأحد.



وقالت ميركل إن أوروبا أسهمت أيضا في نجاح مؤتمر برلين، مشيرة في هذا الصدد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



يشار إلى أن الأوروبيين كانوا يؤيدون طرفي الصراع الليبي وهما حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا والجيش الوطني الليبي.



وقالت ميركل إن لديها شعورا الآن بأن الأوروبيين أصبحوا أقرب إلى بعضهم البعض مما كان عليه الحال قبل عامين.



من جانبه، قال انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب على أطراف الصراع القبول بالإصلاحات المقبلة في ليبيا، وطالب أوروبا بلعب دور مهم على المستوى الدبلوماسي وكذلك في إعادة بناء الدولة.