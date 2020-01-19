أطروحات فى طريق مقصورة سوق الأوراق المالية

لا تزال البورصة المصرية فى انتظار الطروحات الحكومية، والمعلن عنها منذ ما يقرب من 3 سنوات، والتى لم يتم البدء فيها سوى بطرح ثانوى لأسهم الشرقية للدخان، وتم إرجاؤها أكثر من مرة.

تنتظر البورصة المصرية طرح حصص إضافية ضمن برنامج الطروحات الحكومية منها الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان وأبوقير للأسمدة.

وفى مارس 2018، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالى قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومى، وفقا للبيان.

كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.

وقد تم طرح 4 شركات بحصيلة 5.1 مليار جنيه خلال 2019 وهى الشرقية للدخان وكان أول طروحات العام وباكورة الطروحات الثانوية ضمن برنامج الطروحات العامة، وتم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 17 جنيها للسهم، بحصيلة إجمالية 1.721 مليار جنيه.

وعن الطرح الثانى، يأتى طرح سبيد ميديكال ببورصة النيل من خلال 6.03 مليون سهم، بنسبة 11.6 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة بسعر 3.57 جنيه. وقد تمت تغطية الطرح العام لأسهم الشركة بنحو 0.46 مرة. ويبلغ رأسمال الشركة 52 مليون جنيه، موزعا على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

ويعتبر سهم فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أبرز وأنجح الطروحات العامة فى سوق المال المصرى، والذى شهد قفزة بنحو 31 بالمائة فى أول تداولاته بالبورصة ليربح نحو 2.02 جنيه عن سعر طرحه.

وفى أغسطس الماضى، طرحت شركة فورى 36 بالمائة من أسهمها للاكتتاب فى البورصة المصرية لعدد 254.629 مليون سهم عادي ــ على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31 بالمائة، والثانية طرح عام بنسبة 5 بالمائة، بسعر 6.46 جنيه للسهم.

شهدت بورصة مصر طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» آخر طروحات العام والذى على الرغم من نجاح اكتتابه وتغطيته 36 مرة للطرح العام ونحو 1.17 مرة للطرح الخاص إلا أنه لم ينل ذلك النجاح فى أول تداولاته بالبورصة ليهبط بنحو 8 بالمائة بعد ساعات من تداوله ويهبط أدنى سعر الطرح.

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة راميدا المصدرة لعدد 376.606 مليون سهم بنسبة 48.99% من رأس المال بسعر 4.66 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.75 مليار جنيه.