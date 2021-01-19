إغلاق 112 منشأة ببني سويف لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، إنه في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فقد تم إغلاق 112 منشأة ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة في هذا الشأن.



وذكر بيان صادر عن محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن تقارير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية ببني سويف بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية، كشفت عن تحرير 129 محضراً للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، و4 محاضر لمنشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية وفض 6 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5 مراكز دروس خصوصية "سناتر".



وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مشددا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، ومنوها بأهمية عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.



وكلف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومية بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لشن الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات للتأكد من تطبيق مواعيد الإغلاق واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.