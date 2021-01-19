قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن مبادرة «شتي في مصر» تشجع السياحة الداخلية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن السياحة الداخلية أحد العناصر الهامة للقطاع والفنادق الموجودة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن المبادرة أطلقتها وزارتي السياحة والطيران بالتعاون مع الغرفة، موضحًا أنها تقوم على خفض أسعار تذاكر الطيران والفنادق.

وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 1800 جنيه، لمدن عدة منها؛ الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا ونويبع، قائلًا إن السعر للذهاب والعودة وشامل للضرائب.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن المبادرة تقدم أسعارًا تشجيعية للفنادق، متابعًا أن أسعار إقامة الفرد بالغرفة المزدوجة تبدأ من 300 جنيه في الفنادق 3 نجوم، و750 للفرد بالفنادق 5 نجوم، شامل الضرائب والوجبات.

وأكد أن جميع الفنادق المشاركة بالمبادرة حاصلة على الشهادة الصحية وتتبع إجراءات كورونا والاشتراطات الاحترازية، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للفنادق المشاركة 130.