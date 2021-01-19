التحقيق في هجوم مانشستر أرينا عام 2017 يسعى لمعرفة ما إذا كان بالمستطاع إنقاذ حياة أحد الضحايا

يسعى التحقيق في حادث تفجير مانشستر أرينا لمعرفة ما إذا كان بالمستطاع اتخاذ إجراء أفضل لإنقاذ أصغر ضحايا الانفجار سنا.

وتوفيت صافي روز روسوس - 8 أعوام، بعد حدوث الانفجار أثناء حفل للمغنية أريانا جراندي بالمدينة الواقعة في شمال غرب إنجلترا في مايو 2017 مما أسفر أيضا عن مقتل 21 آخرين.

وجاء في تقرير أعده محامو أسرة روسوس، ونشر اليوم الاثنين أنها لو كانت قد تلقت رعاية طبية مختلفة، ربما كان قد كتب لها البقاء على قيد الحياة بعد الحادث.

يذكر أن في السابق قال الخبراء إن الإصابات مفضية إلى الموت لا محالة.

لكن التحقيق، الذي بدأ في سبتمبر 2020 سوف يسعى الآن لمعرفة ما إذا كان بالمستطاع بقاء روسوس وضحية أخرى يدعى جون أتيكسون - 28 عاما، على قيد الحياة.

يشار إلى أن الحادث الذي وقع في مجمع أرينا للحفلات أودى بحياة 22 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين بعد وقوع التفجير على أيدي سلمان العبيدي الذي لقى مصرعه أيضا في الهجوم .