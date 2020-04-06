جانيت يلين: على واشنطن التحرك بشكل كبير في التحفيز القادم لكورونا

قالت جانيت يلين، المرشحة لشغل منصب وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقبلة، أمام مجلس الشيوخ، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى حزمة تحفيز إضافية كبيرة لمساعدة البلاد على تجاوز الأشهر الأخيرة من الوباء.

وأوضحت يلين في جلسة الاستماع التي عقدت لتأكيد ترشيحها "أن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التحرك بشكل كبير"، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة في مستوياتها متدنية تاريخية. وتحدثت عن القيام باستثمارات كبيرة، مثل مشاريع البنية التحتية.

ويضغط بايدن من أجل تحفيز إضافي قدره 9ر1 تريليون دولار، والذي قالت يلين إنه سيساعد أولئك الذين "يكافحون"، موضحة أن النساء والأقليات تتضرر بشكل خاص.

وحذرت يلين من أن التقليل من مستوى الإغاثة المطلوبة يمكن أن يطيل فترة التراجع الاقتصادي. وقالت يلين، بشكل عام، إن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى إعادة بناء لضمان "المزيد من الرخاء لعدد أكبر من الناس" وللمنافسة في العالم.