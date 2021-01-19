حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز التعاون مع ألمانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، مشيداً بمواقف ألمانيا الداعمة لحكومة السودان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «واس»، جاء ذلك لدى لقاء حمدوك اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية د. فيليب أكرمن، والوفد المرافق له وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين.

وأوضح وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن مساعد وزير الخارجية الألماني نقل لرئيس الوزراء والسودانيين عامةً تحيات حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مبيناً أن اللقاء بحث القضايا المشتركة بين السودان وألمانيا في المجالات الاقتصادية والسياسية، كما بحث أيضاً الدعم الألماني للسودان ومؤتمر برلين، معلناً في هذا الصدد عن عقد لقاءات خلال الأسبوع القادم حول مؤتمر شركاء السودان مرة أخرى لتذكير الشركاء بالتزاماتهم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية د. فيليب أكرمن أن اللقاء بحث الشأن الاقتصادي السوداني، معلناً في هذا الجانب أن بلاده ستعقد مؤتمرا لأصدقاء السودان يوم الخميس من الأسبوع المقبل وأضاف: «من المهم جداً بالنسبة لنا قبل هذا الاجتماع التعرف على رؤية الحكومة لمختلف القضايا والخطط التنفيذية لها خلال الأشهر القادمة».

وقال مساعد وزير الخارجية الألماني أنه قدم التهنئة لرئيس الوزراء على اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك بشأن المفاوضات الممتازة في واشنطن التي أفضت إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادته لوضع الحصانة السيادية، موضحاً أن هذا الأمر يُعتبر إنجازا مهما للسودان.

وأعرب د. فيليب أكرمن عن تطلعه للقاء ممثلي مجلس السيادة، كما كشف عن لقاء مرتقب له مع ممثلي المجتمع المدني ونشطاء ثورة ديسمبر المجيدة، وأضاف في هذا الجانب: «ثورة ديسمبر المجيدة لن ينساها ولن يتوقف عن احترامها العالم لأعوام قادمة».

وأكد مساعد وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستظل من أكثر الشركاء الملتزمين ناحية السودان بالعمل والسعي لإنجاح هذا الانتقال السياسي.