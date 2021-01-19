مقتل 55 شخصا في اشتباكات عرقية بمنطقة جنوب دارفور في السودان

قال مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، إن ما لايقل عن 55 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات عرقية بين مزارعين ورعاة ماشية في منطقة جنوب دارفور بالسودان.



وقال موسى مهدي إسحاق حاكم جنوب السودان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن الاشتباكات بين المزارعين من عرقية فولاني و رعاة من عرقية الرزيقات اندلعت أمس الأول الأحد، عقب مقتل راعي في بلدة جيريديا.



وأضاف إسحاق أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا في الاشتباكات.



ولقى ما لايقل عن 83 شخصا حتفهم وأصيب 160 آخرون في اشتباكات منفصلة مطلع الأسبوع بين جماعات عرقية مختلفة في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور.



وأفادت نقابة المحامين في دارفور بأن الاشتباكات وقعت عندما طعن شخص من أصل عربي شخصا أخرا من عرقية المساليت.