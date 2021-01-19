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تقليص عدد ساعات قطع الكهرباء عن المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا

علم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا
بريتوريا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 3:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 3:55 ص

أعلنت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا (إيسكوم)، اليوم الاثنين، اعتزامها تقليص عدد ساعات قطع التيار الكهربائي عن مركز النشاط الاقتصادي في البلاد والذي يضم مدينة جوهانسبرج من 4 ساعات يوميا إلى ساعتين فقط.

وقالت إيسكوم في بيان عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة "تستهدف الحد من التداعيات غير المقصودة التي نجمت عن اضطراب إمدادات الكهرباء لفترات أطول وبخاصة خلال فترة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم تقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء أيضا في الإقليم الشمالي الغربي بجنوب أفريقيا أيضا.

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