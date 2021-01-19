الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال

أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال انسحاب قواته من الصومال، وذلك قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التشريعية التي سيشهدها هذا البلد الأفريقي الذي عانى الكثير من الاضطرابات على مدى عقود.

قال الناطق باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا العقيد كريس كارنز، ردًا على سؤال أوردته قناة قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الاثنين، عما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستلغي الانسحاب، إنه "سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا التكهن أو الانخراط في افتراضات".

وكان بعض المراقبين اعتبروا أن خروج ما يقدر بنحو 700 جندي يأتي في توقيت صعب جدا للصومال، حيث تنشط هناك جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي لا تزال تنشط بوضوح وتواصل مهاجمة الأهداف العسكري والمدنية في العاصمة مقديشيو.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أمر 4 ديسمبر الماضي بسحب "غالبية" القوات الأمريكية من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة، كما سرع بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها" بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.

يذكر أن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تنسحب من شرق إفريقيا، قائلًا "لكي نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تنسحب أو تنفصل عن شرق إفريقيا.. نحن لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا الأفارقة في بناء مستقبل أكثر أمانًا"، وأضاف أنه سيتم إعادة نشر معظم الأفراد الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 700 فرد، في كينيا أو جيبوتي، حيث سيتمكنون من مواصلة الضغط على حركة الشباب الصومالية الإرهابية.