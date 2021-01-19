ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل نجله -3 سنوات- بمدينة 6 أكتوبر.

وأمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن عاملا اعتدى على ابنه صاحب الـ3 سنوات بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى سقوطه على "أسطوانة بوتاجاز"، وتبين أن الطفل أُصيب بجرح بالغ في الوجه، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وقال الأب أنه لم يكن يقصد قتل ابنه، لكنه كان يربيه، وحُرر المحضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.