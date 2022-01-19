مجلة تايم تمنح إيلون ماسك لقب رجل العام بعد النجاح الكبير لشركة تسلا

منحت مجلة تايم الأمريكية إيلون ماسك لقب "رجل العام" حيث عزز رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية موقعه كأغني رجل في العالم، لتصل قيمة الشركة إلى تريليون دولار.

وقالت تايم في مقال لتوضيح سبب اختيارها للرئيس التنفيذي المبتكر والمثير للجدل "عدد قليل من الأشخاص كان لديهم تأثير أكبر من ماسك على الحياة على الأرض وربما بعيدا عن الأرض أيضا.. إنه يرى أن مهمته هي حل أكثر التحديدات صعوبة في الكون، والتي تعرقل العديد من الصناعات".

ويضيف هذا التقدير، الذي كان محفوظا في الغالب لقادة العالم مثل باراك أوباما وفي بعض الأحيان أقطاب اقتصاد مثل مارك زوكربرج، لقبا جديدا إلى ألقاب ماسك المتزايدة. فقد تجاوز جيف بيزوس في كانون ثان/يناير الماضي ليصبح أغنى رجل في العالم، كما أضاف 100 مليار دولار إلى ثروته هذا العام فقط.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي، أصبحت شركة تسلا واحدة من عدد قليل من الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار. كما أصبحت شركته الأخرى "سبيس اكس" شركة يعتمد عليها في تقديم خدمات إطلاق الصواريخ لعملاء مثل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).