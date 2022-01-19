بلينكن: روسيا تنفذ خططا لزيادة قواتها قرب حدود أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تعلم أن هناك خططا روسية موضع التنفيذ لزيادة "القوات الكثيرة للغاية" بالفعل قرب الحدود الأوكرانية، خلال مهلة قصيرة للغاية.

ومن شأن هذا أن يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القدرة على "اتخاذ مزيد من الإجراءات العدوانية ضد أوكرانيا، خلال مهلة قصيرة للغاية أيضا".

وقال بلينكن لطاقم سفارة بلاده في كييف، اليوم الأربعاء: "شاركنا على مدار الشهرين الماضيين بتركيز كبير على أوكرانيا بسبب الحشد الكبير الذي رأيناه للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى كييف في وقت سابق اليوم، وسط توترات حادة ومخاوف من أن يكون الصراع بين أوكرانيا وروسيا على شفا الانفجار بسبب الاستفزاز الروسي.

ويعتزم بلينكن لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وغرد بلينكن عبر موقع تويتر: "هذه جهود دبلوماسية لنزع فتيل التوترات المتعلقة بالحشد العسكري الروسي، غير المبرر، على الحدود الأوكرانية".

ونشرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية مقطع فيديو يظهر وصول الوزير، المقرر أن يتوجه غدا إلى برلين.

ودعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، روسيا مجددا إلى التهدئة في النزاع الأوكراني، خلال فعالية افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الحدود لا ينبغي أن تتغير بالقوة.

وقال شولتس : "الجانب الروسي يعلم بعزمنا. آمل أن يكون على علم أيضا بأن الفائدة من التعاون أعلى بكثير من ثمن المزيد من المواجهة".

وفي الوقت نفسه، حث شولتس على إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا، وقال: "لا يمكن حتى الآن القول بيقين ما إذا كانت هذه المحادثات بإمكانها المساهمة في تهدئة الوضع الذي أوجدته روسيا من خلال تركيز 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا... لكن بعد سنوات من التوترات المتزايدة، لم يعد الصمت خيارا عقلانيا".

ويعتزم بلينكن لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف بعد غد الجمعة.

وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا منذ أشهر، وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت سفارة موسكو في واشنطن" نؤكد مجددا: روسيا لن تهاجم أحدا".

وتتهم روسيا أمريكا وحلفاءها بتسليح أوكرانيا على مدار أعوام، مما أجج المواجهة.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا بد أن يتوقفوا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن ذلك يعرض روسيا للخطر.

وأضاف ريابكوف أمام منتدى أن الوضع الأمني الأوروربي "حرج" وألقى باللائمة على واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأوضح أنهما يستغلان أوكرانيا للضغط على روسيا.

وتابع بالقول إن الولايات المتحدة تداوم على اتهام روسيا بالتخطيط للتوغل داخل أوكرانيا إلا أنها لم تقدم أي دليل على خطة كهذه.

وبالنسبة لحلف الناتو ذكر أنه يستغل التهديد المزعوم ضد أوكرانيا لتبرير استمرار تواجده.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن شدد على أهمية الدبلوماسية خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن أي حوار بشأن الأمن الأوروبي يجب أن يشمل شركاء حلف الناتو والحلفاء في أوروبا، ومن بينهم أوكرانيا.