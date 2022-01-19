قافلة بيطرية مجانية تستهدف قرية بوق بمركز القوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل البيطرية المجانية مستمرة بقرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة من القوافل التي تنظمها مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ولفت إلى أنه تم تنظيم قافلة مجانية استهدفت قرية بوق التابعة لمركز القوصية في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية وتقديم لخدمات الطبية بالمجان.

وأشار المحافظ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أن القوافل الطبية البيطرية تقدم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية لرفع المعاناه عن المربي الصغير وزيادة الوعي البيطري لديهم وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات على أن يتم استكمال خطة الوقافل لتستهدف قرى ونجوع المحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية المجانية بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة، وتقديم التحصينات ضد مختلف الأمراض وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية للمواطنين نظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي.

ولفت إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة.

وأضاف الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن القافلة البيطرية المجانية بقرية بوق بمركز القوصية استهدفت توعية المترددين على أهمية الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض.

وتم علاج حالات متنوعة من أمراض الباطنة والرعاية التناسلية وحالات الجراحة وتلقيح بعض الحالات وتم تجريع أغنام ورش الحيوانات وعلاج حالات الالتهاب الرحمي فضلا عن التلقيح الصناعي لبعض الحيوانات.

وأوضح مدير المديرية إلى أن القوافل الطبية البيطرية يجري تنفيذها وفقًا للخطة الموضوعة تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ولفت إلى أن القافلة البيطرية بقرية عرب بوق بمركز القوصية تمت بمشاركة الدكتور علي عبد الفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتورة سحر محمد مدير مكتب المدير العام، والدكتور محمد جلال مدير إدارة القوصية، والدكتور ميلاد يوسف وكيل الإدارة، والدكتور عمرو قدرى أخصائي السونار والدكتور جمال ناثان، والدكتور عبد المنعم صالح، وبعض آطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية.

ولفت إلى أن القافلة لاقت اقبالاً كبيراً من الفلاحين وتم استخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) لمعرفة الأمراض التناسلية وتشخيص الحمل وتم علاج حالات من أمراض الباطنة والتناسليات و عمل تلقيح اصطناعي وكذلك تجريع الأغنام لعلاجها من الديدان.