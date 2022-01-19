الأردن ولبنان وسوريا توقع اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

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يوقع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء - 26 يناير، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.

وقال إن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.. بحسب روسيا اليوم.

وأكد الوزير الخرابشة أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة.

وأوضح أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظم الكهربائي الأردني، مشيرا إلى أن كلفة التوزيع لن تدخل في سعر البيع.