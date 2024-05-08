الاتحاد الأوروبي: استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لشراء مساعدات عسكرية لأوكرانيا

توصل سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى استخدام عائدات الأرصدة الروسية المجمدة لدى التكتل في شراء مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفق ما أعلنته اليوم الأربعاء الحكومة البلجيكية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقالت الحكومة البلجيكية التي تترأس المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي إن "هذه الأموال ستستخدم في دعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري في سياق العدوان الروسي".

ويرتبط الاتفاق الذي تم التوصل إليه باستخدام الفوائد وغيرها من الأرباح من الأصول، ولكن ليس الأصول نفسها، التي ستظل مجمدة.

ويمكن أن تنتج هذه الخطوة ما يصل إلى 3 مليارات يورو (23ر3 مليار دولار) للمساعدات في العام الجاري فقط.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، هناك أصول مجمدة تابعة للبنك المركزي الروسي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت مؤسسة "يوروكلير" المالية ومقرها بروكسل أن الأصول حققت فوائد بلغت نحو 4ر4 مليار يورو في عام 2023 .