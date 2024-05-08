فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولى لتحلية المياة والطاقة بشرم الشيخ

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شهدت فعاليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه والطاقة والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عدة حلقات النقاشية حول مستقبل تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر إنه لليوم الثانى على التوالى تم مناقشة أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية تناولت تطوير تقنيات تحلية المياه والمردود الاقتصادى لعمليات التحلية بالإضافة إلى مقترحات علمية حول التخلص الآمن من المياه المالحة من مخلفات محطات تحلية المياه وذلك للحفاظ على الموارد البيئية ومنع تدهور مصادر المياه.

ومن ناحيته، أفاد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن انعقاد المؤتمر الدولى لتحلية المياه بشرم الشيخ بمشاركة خبراء وباحثين ممثلين للعديد من الدول ولديهم الكثير من الخبرات فى مجالات تحلية المياه والطاقة من المنتظر أن يسهم فى تطوير تقنيات التحلية مما يساهم فى خفض تكاليف إنتاج المياه المحلاة.

وقد شهدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر اليوم برئاسة الدكتورة ماريان بالابان خبيرة تحلية المياه والرئيس الشرفى للجمعية الأوربية لتحلية المياه، نقاشات حول السياسات الدولية للحفاظ على الأمن المائى ودور المنظمات الدولية المساهمة فى تطوير تقنيات تحلية المياه.

وهذا وقد شهد المؤتمر تنظيم 4 ورش عمل لمناقشة الأوراق العلمية والمقترحات البحثية فى مجالات رفع كفاءة الأغشية وتعزيز التصنيع المحلى لمكونات محطات التحلية بالإضافة إلى المردود الاقتصادى للتقنيات المختلفة لعمليات تحلية المياه واستكملت المناقشات حول نظم الطاقة المتجددة ودورها فى خفض تكلفة عمليات تحلية المياه.

كما شهد المعرض المقام على هامش المؤتمر إقبالا من المشاركين للتعرف على أحدث تقنيات تحلية المياه ومكونات محطات التحلية بالإضافة إلى نظم الطاقه المتجددة.