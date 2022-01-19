حزب مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسي تعزز مبدأ العدالة وتؤكد قدرة الدولة ونمو اقتصادها القومي

ثمن حزب مستقبل وطن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها اليوم، مؤكدا أنها تعزز مبدأ العدالة وتؤكد قدرة الدولة وتماسك ونمو اقتصادها القومي.

وأعرب الحزب- في بيان اليوم- عن كامل تقديره نحو تلك القرارات التي شملت أهم مجالات الحياة وعلى رأسها دعم المعلم المصري ورفع الحد الأدنى للأجور، مهنئا أبناء الشعب المصري بالقرارات الصادرة والتي من شأنها تقديم العون والمساندة للأسرة المصرية في كافة مناحي الحياة.

وقدم شكره إلى الرئيس السيسي على اهتمامه ببناء الإنسان المصري بصورة عصرية تليق بتاريخه الممتد وحضاراته الراسخة وجمهوريته الجديدة، مؤكدا دعمه للرئيس في جميع خطواته التي تأتي استجابة لأحلام المصريين ومن أجل توفير حياة أفضل لكل أبناء الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، في وقت سابق اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه أيضا بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

كما وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

ووجه الرئيس السيسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.