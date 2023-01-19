يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا طارئا، غدا الجمعة، مع النقباء الفرعيين لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

ويتضمن جدول الأعمال، النظر فيما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.

كما يتضمن الجدول بحسب بيان النقابة العامة أمس، النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، أصدر قرارا بتعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

يشار إلى أن محكمة جنح مطروح الدائرة الأولى، أصدرت أمس الحكم على 6 من محامين مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاميي مطروح وموظفي محكمة مطروح.