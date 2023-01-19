هيئة طيران نيبال: نظام الهبوط بالمطار لم يكن يعمل وقت وقوع حادث الطائرة المنكوبة

قالت هيئة الطيران المدني النيبالية، بعد أيام من حادث دموي، إن نظام الهبوط بالمطار الذي كانت الطائرة المنكوبة فى طريقها إليه في نيبال لم يكن قد بدأ تشغيله بعد.



وانتشلت فرق البحث والإنقاذ 71 جثة من إجمالي 72 شخصا كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة "يتي" الجوية المنكوبة التي حلقت من كاتمندو وعلى متنها 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.



وذكر متحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن تشغيل نظام الهبوط في مطار بوخارا الجديد لم يكن من المفترض أن يبدأ حتى نهاية فبراير، أي بعد شهرين من افتتاح المطار.



وتساعد أنظمة الهبوط بالأجهزة الطيارين على الهبوط بأمان، خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية وتعد الأنظمة مسألة قياسية في المطارات الكبيرة، وفقا لجان- آرفيد ريختر المؤسس والمدير الإداري لمكتب "جاكديك" لحوادث الطيران في هامبورج.



وأظهرت مقاطع مصورة للحادث رغم ذلك أن الرؤية لم تكن ضعيفة عند تحطم الطائرة.



ويواصل المسؤولون في نيبال التحقيق في سبب أسوأ حادث تحطم طائرة في البلاد.



ويساعدهم خبراء من الهيئة الفرنسية للتحقيق في حوادث الطيران والشرطة الفرنسية- الإيطالية المصنعة للطائرة، إيه تي أر، الشركة التضامنية بين إيرباص وليوناردو، بحسب السفارة الفرنسية في نيبال.



وكانت الطائرة "إيه تي أر-72 500" على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار أقيم حديثا صباح الأحد الماضي، عندما سقطت في نهر سيتي بالقرب من مدينة بوخارا السياحية.