البرلمان الأوروبي يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

طالب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية".

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي -خلال جلسة عامة، وفقا لقناة "فرانس 24 " الفضائية اليوم - :"الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وكان قد تجمع حوالي 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج؛ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة.

من جهته، قال المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز - خلال مناقشة في البرلمان - "أنا أضمن أن كل الخيارات التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على الأحداث في إيران ستبقى مطروحة على الطاولة".

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة لارتداء الحجاب، فيما حكم على العديد من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفذ الحكم ببعضهم.