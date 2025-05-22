الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تجدد الصراع في سوريا وترحب بتخفيف العقوبات عنها

حذر كبير مسؤولي الأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسن الأربعاء من "المخاطر الحقيقية لتجدد الصراع وتعميق المواجهة" في البلد الذي مزقته الحرب، لكنه أعرب عن أمله في حياة أفضل للشعب السوري بعد قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات.

وشدد جير بيدرسن على الهشاشة في البلد متعدد الأعراق و"الحاجة الملحة لمعالجة الاستقطاب المتزايد"، مشيرا إلى أعمال العنف ضد الأقلية الدرزية في أواخر أبريل في أعقاب أعمال القتل التي وقعت في مناطق الأقلية العلوية في مارس.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي إن "التحديات التي تواجه سوريا هائلة، والمخاطر الحقيقية لتجدد الصراع وتعميق التشرذم لم يتم التغلب عليها بعد".

لكن بيدرسن قال إن الشعب السوري متفائل بحذر من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات وإعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء "سيمنحهم فرصة أفضل من ذي قبل للنجاح رغم الصعاب الكبيرة".

وفي كلمته عبر الفيديو من دمشق، وصف بيدرسن تخفيف العقوبات، بما في ذلك من قبل بريطانيا الشهر الماضي، بالإضافة إلى الدعم المالي والطاقة من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بأنها "تطورات تاريخية".

وقال: "إنها تنطوي على إمكانات كبيرة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد ودعم الانتقال السياسي السوري".

كما أنها "تمنح الشعب السوري فرصة للتعامل مع إرث سوء الحكم والصراع والانتهاكات والفقر الذي يحاول الخروج منه".