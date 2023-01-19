بيسكوف يعلق على تصريحات مدفيديف النووية

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعدم تناقض تصريحات مدفيديف بشأن العقيدة النووية الروسية، وبتوافق تصريحات أنطونوف مع موقف الكرملين.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف تعليقا على منشور نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، صباح اليوم بشأن اندلاع حرب نووية حال هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية، حيث قال بيسكوف إن هذا التصريح لا يتناقض مع العقيدة النووية الروسية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وكان مدفيديف قد كتب في منشور له على تطبيق "تليجرام" أن "هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية، ولم تخسر القوى النووية صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها".

من ناحية أخرى، صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف، تعليقا على تقارير إعلامية تتحدث عن اعتزام الولايات المتحدة الإعلان عن حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقال إن روسيا سوف تدمير أي أسلحة يزود بها الأمريكيون أو "الناتو" نظام زيلينسكي (الرئيس الأوكراني).