تفاصيل عقد الرعاية الجديد للنادي الأهلي وتحالف شركاته مع العرجاني

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس عن التحالف الاستراتيجي مع «العرجاني جروب»، في احتفالية كبيرة بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني جروب، وعصام العرجاني، نائب رئيس مجموعة العرجاني جروب، والعديد من مسؤولي الشركات التابعة للمجموعة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر النادي بالجزيرة، وتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بالتحالف بين النادي الأهلي والمجموعة الرائدة، والذي سوف يتمثل في التعاون المثمر بين المجموعة وشركات الأهلي المختلفة الممثلة في «شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية» ومؤسسة الأهلي المجتمعية.

جاء التحالف الاستراتيجي بين النادي الأهلي و«العرجاني جروب» التي تعتبر واحدة من كبرى المجموعات الاقتصادية الوطنية التي حققت نجاحات مميزة للغاية، في ظل العلاقات الوطيدة والتعامل الإيجابي بين الجانبين في عدد من المشروعات الإنشائية الخاصة بالنادي، وأبرزها جراج فرع النادي بمدينة نصر والمدرج الرئيسي لملعب الناشئين بفرع مدينة نصر، والجيم الخاص بفرع الشيخ زايد، وحمام سباحة المعلمين.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعزيز التعاون بين الأهلي و«العرجاني جروب» في مجالات الحقوق التجارية والتسويق وتأمين المباريات ورحلات الجماهير، وتفعيل ذلك بشكل رسمي، بعد أن حصلت المجموعة على الحقوق التجارية للأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب خلال الأيام القادمة.

ويتطلع التحالف بين النادي الأهلي و«العرجاني جروب» نحو آفاق جديدة من التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة ورعاية الموهوبين بفرق النادي وقطاعاته الرياضية والخدمات الأمنية المتنوعة، وتطوير منشآت النادي في فروعه المختلفة، إلى جانب الحلول التمويلية المبتكرة في مجال الاستثمار الرياضي والتطوير العقاري والخدمات الصحية والترفيهية، إلى جانب وضع خطط متطورة لنقل أعضاء وجماهير النادي خلال الأحداث الرياضية المختلفة، التي يشارك بها النادي داخل وخارج مصر.

وفي ختام المؤتمر، حرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي وقميص فريق الكرة إلى المهندس إبراهيم العرجاني، تقديرًا للتعاون الوثيق والممتد بين الجانبين، في إطار الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والكيانات الوطنية الكبيرة، بما يسهم في رفعة الرياضة المصرية بشكل عام.