تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة و72 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة 8 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات تضمنت 38000 طن بضائع و383 شاحنة و59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و271 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينتين "الحرية1 ودليلة"، بينما استقبل الميناء بأمس السفينة WINTER SEA وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي قادمة من الكويت، والسفن الثلاثة أمل ودليلة والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع، تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة، و170 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بأمس وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة.