رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يعتزم العمل من أجل إعادة إحياء صيغة مثلث فايمار

أعلن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هويسجن، أنه يعتزم خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد منتصف فبراير المقبل جمع زعماء فرنسا وألمانيا وبولندا، إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس ودونالد توسك، بهدف إعادة إحياء مبادرة مثلث فايمار.



وقال هويسجن في بودكاست تابع لمنصة "ميديا تيبل" الإعلامية الرقمية اليوم الجمعة: "أجد أنه من المهم للغاية أن نوسع الشراكة الفرنسية الألمانية من خلال إضافة بولندا كأكبر دولة في شرق أوروبا. إذا نجحنا في ذلك، سيكون أمرا رائعا للغاية. الدعوة قائمة".



وأضاف هويسجن أنه يجب للنسخة الستين من مؤتمر ميونخ للأمن أن تبعث برسالة دبلوماسية وذلك على الرغم من الأزمات والنزاعات العديدة.



واستطرد هويسجن: "نجمع بين السياسيين والعسكريين وممثلي المجتمع المدني لكي يبحثوا من خلال الحوار عن بارقة أمل في الأفق".



ومن المتوقع أن تحضر كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا المؤتمر الذي سيُعقد من 16 إلى 18 من الشهر المقبل. وعلى غرار العام الماضي، لم تتم دعوة ممثلين عن الإدارة الروسية لحضور المؤتمر.



وقال هويسجن إن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيتم القبض عليه إذا حضر"، وذلك في إشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.