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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمعسكر الإمارات

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:28 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى الإمارات؛ لخوض معسكر خارجي استعدادا للارتباطات القادمة.

بدأ المران بفقرات بدنية مكثفة قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني للفريق على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وواصل أحمد نبيل كوكا تدريبات العلاج الطبيعي في «الجيم»، في ظل إصابته بجزع في أربطة القدم، واكتفى خالد عبدالفتاح بتنفيذ فقرات علاجية ضمن البرنامج الذي ينفذه للعلاج من آلام العضلة الخلفية.


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