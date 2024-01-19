بعثة فلسطين بالاتحاد الأوربي: قرار وقف إطلاق النار خطوة إيجابية لا يجب الانتقاص منها

ثمن نائب رئيس بعثة فلسطين بالاتحاد الأوربي، السفير عادل عطية، دعوة البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى الوقف الدائم والفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، للمرة الأولى بعد مضي أكثر من 100 يوم على، واصفا القرار بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وصادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى وقف نهائي لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 312 صوتا، مقابل 131 صوتا، فيما امتنع 72 عضوا عن التصويت، خلال الجلسة العامة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية الخميس.

وقال خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الخميس، إن نص القرار على «إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين»، يعتمد بالضرورة على تطورات الأحداث على الأرض، مؤكدا أنه «لا يمكن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين دون الإفراج عن الرهائن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

وأوضح أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يعد الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يضمن معالجة مسألة المقاومة وحركة حماس، مشددا على ضرورة عدم الانتقاص من القرار، لا سيما في ضوء إشارته إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف أن القرار يدعو إلى ضرورة محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، موضحا أن القرار يعبر عن القلق في الأوساط الأوروبية إزاء هول المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والبنية التحتية المدنية بالقطاع.

وتوقع من جانبه إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بشأن التدابير الاحترازية خلال الأسبوع الجاري، أو بالأيام الأولى من الأسبوع المقبل.