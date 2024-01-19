مقتل طفل هولندي في هجوم إيراني على العراق

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قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت في منشور على تطبيق إكس، تويتر سابقا، إن طفلا هولنديا قُتل في أحدث قصف إيراني لمدينة أربيل الواقعة شمالي العراق.

وكتبت الوزيرة تقول إن " مقتل الطفل الصغير، الذي يبلغ عمره أقل من عام، هو بالتأكيد أمر مفجع، ونحن نتعاطف بشدة مع الأسرة المكلومة ومع ضحايا الهجوم الآخرين."

وأدانت الوزيرة الهجوم بشدة وطالبت بتفسير من وزير الخارجية الإيراني. وكتبت تقول إنه قد تم أيضا استدعاء السفير الإيراني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قصفت إيران أهدافا في العراق المجاور باستخدام صواريخ باليستية.



وتقول إيران إن هدف الهجوم في أربيل كان مركز تجسس يديره جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وذكرت مصادر أمنية أن أربعة مدنيين قتلوا في الهجوم.

والجدير بالذكر أن الوضع في المنطقة أصبح بالغ التوتر منذ اندلاع حرب غزة قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر.