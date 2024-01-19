الممثل والسياسي الأمريكي السابق شوارزنيجر يبيع ساعته في مزاد علني بـ270 ألف يورو

باع الممثل والسياسي الأمريكي النمساوي السابق، أرنولد شوارزنيجر، ساعة في المزاد العلني، بمبلغ 270 ألف يورو (547ر293 دولار) في مؤسسة خيرية، مساء أمس الخميس لصالح مبادرات المناخ، حسب المجموعة المناخية التي أسسها.

وكان الحد الأدنى لعرض الساعة، التي يملكها شوارزنيجر هو 50 ألف يورو، وسيتم التبرع بعائدات المزاد لمشروعات المناخ.

وكانت عملية البيع قد سبقتها مناقشات مع مسئولي جمارك في وقت سابق من الأسبوع.

وكان الممثل قد تم احتجازه من قبل الجمارك في مطار "ميونخ" أمس الأول الأربعاء، عندما وصل إلى ألمانيا.

واتهمه موظفو الجمارك بعدم الإعلان عن الساعة، على الرغم من أنه كان من المفترض على ما يبدو أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. وبعد حوالي ثلاث ساعات، تمكن الممثل من مواصلة رحلته وسمح له أيضا بأخذ الساعة إلى المزاد.

ووافق شوارزنيجر في ميونخ على دفع الرسوم الجمركية على ساعته الشخصية.