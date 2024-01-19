 مراقبة الأغذية تنفذ حملات تفتيشية على 199 منشأة في الدقهلية - بوابة الشروق
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مراقبة الأغذية تنفذ حملات تفتيشية على 199 منشأة في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 4:48 م

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 199 منشأة تبين أن 72 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شريف مكين أن الحملات تمكنت من تحرير 163 محضرا وسحب 118 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.


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