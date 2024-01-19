مرموش: منتخب مصر يلعب للفوز بكل المباريات

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بدا عمر مرموش مهاجم منتخب مصر واثقا في قدرات الفريق رغم اهتزاز النتائج في بداية مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار.

صرح مرموش عقب التعادل مع غانا 2/2 مساء الخميس "كلنا على قلب رجل واحد ولا يهم من يسجل الأهداف أو يصنعها بل الأهم أننا فريق واحد ونسعى جميعا لبذل أقصى جهد".

وأضاف: "أعمل بكل جدية لأظهر بمستوى جيد، ألعب مع فريقي في ألمانيا بمركز رأس الحربة ومع المنتخب ألعب في الجناح وفي كل الأحوال ألتزم بتعليمات المدير الفني".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "للأسف لم يحالفنا التوفيق ولكننا سنستعد بكل جدية وتركيز للمباراة الثالثة أمام الرأس الأخضر لأننا نلعب من أجل الفوز بكل المباريات".

واستهل منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية بالتعادل في أول مباراتين أمام موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة 2/2.