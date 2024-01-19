الشرطة الهولندية تضبط كمية قياسية من مخدر الكيتامين

صادرت الشرطة الهولندية شحنة ضخمة من مخدر الكيتامين، بلغت أكثر من 2 طن، في بلدة مويدربيرج على بعد حوالي 14 كيلومترا شرق العاصمة أمستردام.



وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه لم يسبق من قبل ضبط مثل هذه الكمية الكبيرة من المخدرات في هولندا.



ووفقا للشرطة، تم العثور على مخدر الكيتامين، الذي يستخدم أيضا كمخدر خلال الحفلات، في كوخ في مدينة مويدربيرج، وتبلغ قيمة المخدرات السوقية المضبوطة حوالي 55 مليون جنية أسترليني (ما يعادل 60 مليون دولار).



وفتشت الشرطة الهولندية الكوخ، بعد تلقيها بلاغا من مجهول، لتعثر على المخدرات في بداية شهر يناير الجاري.



وأعلنت الشرطة عن اعتقال رجل (55 عاما).



يذكر أن رجال الجمارك في بلجيكا وهولندا أعلنوا أو أمس الأربعاء عن ضبط كمية قياسية بلغت حوالي 180 طنا من الكوكايين في عام 2023، بزيادة 20 طنا عن عام 2022. وتعد مدينتا "انتويرب" البلجيكية و"روتردام" الهولندية المنفذين الرئيسين لدخول الكوكايين إلى أوروبا.