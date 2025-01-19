كيف تستعد واشنطن لمراسم تنصيب الرئيس ترامب غدا؟

تبدا غدا في العاصمة الامريكية واشنطن، مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب (الـ47) دونالد ترمب بعد تغيرات نتيجة للظروف الجوية القاسية التي يُتوقع أن تشهدها العاصمة واشنطن، حيث ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأعلنت اللجنة المعنية بتنظيم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب ونائبه، عن بعض مراسم حفل التنصيب الذي سيقام داخل مبنى الكابيتول، وذلك بعكس التقليد بإقامته في الهواء الطلق.

ولأول مرة منذ 40 عاماً، ستُنقل مراسم أداء اليمين الدستورية إلى داخل قاعة "الروتوندا" المستديرة في مبنى الكابيتول بدلاً من الساحة الخارجية، وذلك لضمان سلامة الحضور، حتى أنه تجري الآن ترتيبات لاستقبال بعض الحضور في ساحات كرة السلة والهوكي للمحترفين في المدينة.

إجراءات التنصيب

وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" وموقع "أكسيوس" تتضمن تفاصيل حفل التنصيب المعروفة حتى الآن كالتالي:

ـ جرت العادة على تجهيز قاعة الروتوندا كخيار بديل لكل حفلات التنصيب في حال سوء الأحوال الجوية، وكانت المرة الأخيرة التي نقلت فيها مراسم أداء اليمين إلى الداخل في عام 1985، عندما بدأ الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان ولايته الثانية، وتشير توقعات طقس الاثنين، إلى أن درجات الحرارة ستكون الأدنى في تاريخ حفلات التنصيب منذ ذلك اليوم.

ـ ولم تسمح شرطة الكابيتول بالحضور الجماهيري حيث سيتم إغلاق الأماكن الخارجية التي كانت مُخصَصة لدخول الأشخاص بتذاكر، وذلك "بسبب الطقس شديد البرودة"، ولذا فإنه حتى لو أراد الجمهور التجمع هناك أثناء أداء ترمب اليمين داخل الكابيتول، فلن يُسمح لهم بذلك.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) أن ساحة Capital One Arena، التي يخطط لإقامة تجمع فيها ظهر الأحد، ستكون مفتوحة مرة أخرى الاثنين "للمشاهدة المباشرة لهذا الحدث التاريخي"، ويمكن للساحة استيعاب 20 ألف شخص.

ـ يبدأ يوم التنصيب بشكل تقليدي بموكب، ينضم فيه الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس المنتخب في موكب إلى مبنى الكابيتول لحضور مراسم أداء اليمين.

ويحضر الموكب أيضاً نائب الرئيس، ونائب الرئيس المنتخب وزوجاتهم/ أزواجهم، ويرافقهم أعضاء من اللجنة المشتركة لفعاليات التنصيب، ويلي ذلك مراسم أداء اليمين، ثم يلقي الرئيس الجديد خطاب تنصيبه.

ـ ويغادر بايدن وزوجته جيل بايدن، ثم تبدأ مراسم التوقيع، تليها مأدبة غداء، قبل أن يتفقد القائد العام الجديد القوات

ـ ستبدأ مراسم الحفل الساعة 11:30 صباحاً (04:30 بتوقيت جرينتش)، فيما تبدأ مراسم أداء اليمين وقت الظهيرة، حيث سيبدأ نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، أولاً ثم يليه ترامب.

- ستُبث المراسم مباشرة على العديد من الشبكات التلفزيونية الأميركية، بما في ذلك ABC وCBS وCNN وFox News وMSNBC وNBC وPBS.