قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إطلاق سراح المحتجزين كلف بلاده ثمنًا باهظًا، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستبذل قصارى جهدها للإفراج عنهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد، أن «حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد».

وزعم أن «الإنجازات التي حققتها بلاده في الحرب أدت إلى تغييرات كبرى، وساعدت في إطلاق سراح الرهائن».

وأشار إلى أن «إسرائيل ملتزمة بتحقيق كل أهداف الحرب التي حددها مجلس الوزراء الأمني المصغر، والتي تشمل: عودة كل الرهائن، وتفكيك قدرات حماس الحكومية والعسكرية، وضمان أن قطاع غزة لن يمثل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها».

ولفت إلى أن «الإفراج عن الرهائن يشمل زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة».

وذكر أن «حكم حماس في قطاع غزة لا يمثل فقط خطرًا لأمن إسرائيل، بل هو كابوس للفلسطينيين أنفسهم»، قائلًا إن «بقاء حماس في السلطة سيزيد من عدم الاستقرار الإقليمي».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

ونشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تسليم أسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، للطرف الإسرائيلي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المفرج عنهن ثلاث مواطنات إسرائيليات؛ تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار».