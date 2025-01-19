وزير السياحة: مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم

فتحي: لم أر دعاية سيئة عن السياحة المصرية إلا من الداخل والصورة الذهنية بالخارج جيدة.. وهناك مشكلات استقبال السائحين لاسيما في المطارات

قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى نقص في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي.

فيما طالب وزير السياحة، بضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك عائد من القطاع السياحة في المناطق الموجودة فيه الأماكن السياحية.

وأكد أن حل مشكلة سوء تعامل البعض مع السائحين، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.

وبشأن ما ذكره بعض النواب بشأن التجاوزات في التعامل مع الآثار، أشار إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثار"، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.

وأوضح وزير السياحة، أن البعض استغل ما حدث بصورة غير دقيقة، واتهم وزارة السياحة بالتقصير في ترميم الآثار، وقال إن منذ 6 أشهر في الوزارة، لم أر تسويق سيء عن السياحة المصرية إلا من مصر نفسها.

وأشار وزير السياحة إلى أن الصورة الذهنية عن مصر في الخارج جيدة للغاية، وأكد وجود تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة، وأشار إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم التعاون من أجل إزالة كل العقبات.

ولفت إلى أن الصورة ليست سيئة كما يصورها البعض، مؤكدا استقبال 15.7 مليون سائح العام الماضي.

وأوضح أن نسبة الإنفاق جيدة، خصوصا وأننا ننظر للسياحة لحجم الإنفاق وليس عدد السائحين.

واتفق وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب من مشكلات استقبال السائحين، لاسيما في المطارات وتكرار جملة "كل سنة وأنت طيب" من بعض العاملين.