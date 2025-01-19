 مدرب شتوتجارت: طريقة لعب مرموش تناسب مانشستر سيتي - بوابة الشروق
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مدرب شتوتجارت: طريقة لعب مرموش تناسب مانشستر سيتي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 7:43 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 7:43 ص

أكد ميخائيل ويمر مدرب عمر مرموش في نادي شتوتجارت السابق انه سعيد بتدريب مرموش لمدة ٩ شهور ويعرفه جيدا.

أضاف ويمر في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى» :مرموش لاعب عظيم ومتميز ويمتلك إمكانيات رائعة على كل المستويات.

وأوضح : من الصعب أن اتنبأ بمستقبل مرموش مع السيتي وأعتقد أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة من أجل التأقلم والنجاح مع مانشستر سيتي.

تابع: طريقة لعب مرموش متوافقة مع طريقة لعب مان سيتي وأعتقد أنه سيجد مساحات في الملعب لانه لاعب سريع.

وأوضح :اري إن مرموش يستطيع النجاح والتأقلم مع أي مدرب أو أي نادي.. ولكن هل سيترك له جوارديولا مساحته للابداع ؟ أعتقد إن جوارديولا سيفعل ذلك.

أتم : مرموش لاعب قادر على النجاح مع السيتي حقيقي لانه لاعب جاهز بدنيا وفنيا


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