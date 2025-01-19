مدرب شتوتجارت: طريقة لعب مرموش تناسب مانشستر سيتي

أكد ميخائيل ويمر مدرب عمر مرموش في نادي شتوتجارت السابق انه سعيد بتدريب مرموش لمدة ٩ شهور ويعرفه جيدا.
أضاف ويمر في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى» :مرموش لاعب عظيم ومتميز ويمتلك إمكانيات رائعة على كل المستويات.
وأوضح : من الصعب أن اتنبأ بمستقبل مرموش مع السيتي وأعتقد أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة من أجل التأقلم والنجاح مع مانشستر سيتي.
تابع: طريقة لعب مرموش متوافقة مع طريقة لعب مان سيتي وأعتقد أنه سيجد مساحات في الملعب لانه لاعب سريع.
وأوضح :اري إن مرموش يستطيع النجاح والتأقلم مع أي مدرب أو أي نادي.. ولكن هل سيترك له جوارديولا مساحته للابداع ؟ أعتقد إن جوارديولا سيفعل ذلك.
أتم : مرموش لاعب قادر على النجاح مع السيتي حقيقي لانه لاعب جاهز بدنيا وفنيا