مدرب شتوتجارت: طريقة لعب مرموش تناسب مانشستر سيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد ميخائيل ويمر مدرب عمر مرموش في نادي شتوتجارت السابق انه سعيد بتدريب مرموش لمدة ٩ شهور ويعرفه جيدا.

أضاف ويمر في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى» :مرموش لاعب عظيم ومتميز ويمتلك إمكانيات رائعة على كل المستويات.

وأوضح : من الصعب أن اتنبأ بمستقبل مرموش مع السيتي وأعتقد أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة من أجل التأقلم والنجاح مع مانشستر سيتي.

تابع: طريقة لعب مرموش متوافقة مع طريقة لعب مان سيتي وأعتقد أنه سيجد مساحات في الملعب لانه لاعب سريع.

وأوضح :اري إن مرموش يستطيع النجاح والتأقلم مع أي مدرب أو أي نادي.. ولكن هل سيترك له جوارديولا مساحته للابداع ؟ أعتقد إن جوارديولا سيفعل ذلك.

أتم : مرموش لاعب قادر على النجاح مع السيتي حقيقي لانه لاعب جاهز بدنيا وفنيا