يعرض بيت السناري التابع لمكتبة الأسكندرية فيلم "البحث عن رفاعة"، وذلك في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويوثق الفيلم لرحلة شيقة ومثيرة للبحث عن رفاعة الطهطاوي رائد نهضة مصر الحديثة، ومؤسس مدرسة الألسن للترجمة والإدارة والعلوم، ويطرح الفيلم العديد من التساؤلات بخصوص النهضة والتطور والعلاقة بين الحاكم والمحكومين وتلك الأفكار "التنويرية"، التي جلبها رفاعة معه من باريس، جدواها ورهانيتها.

وكان الفيلم عرض في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية MUCEM في مارسيليا بفرنسا في إطار تظاهرة تكريمية للطهطاوي بعنوان "الطهطاوي مونتسكيو العرب".

كما عرض في مصر والأردن وفرنسا فيلم "البحث عن رفاعة: وثائقي طويل"، مدة العرض 61 دقيقة، سيناريو وإخراج صلاح هاشم، وتصوير ومونتاج سامي لمع، وإدارة إنتاج نجاح كرم، ومن موسيقى يحيى خليل، ومن إنتاج سينما إيزيس، وتاريخ الإنتاج 2008، ويعرض الفيلم بترجمة إنجليزية.

مخرج الفيلم صلاح هاشم مصطفى من مواليد السيدة زينب 1946، تخرج في أداب القاهرة قسم إنجليزي 1969، وسافر للدراسة في فرنسا 1970،ودرس السينما وموسيقى الجاز وأدب الزنوج في أمريكا في جامعة "فانسان"، وصدر له ولحد الآن أكثر من 19 كتابا، وأخرج أكثر من 9 أفلام وثائقية قصيرة وطويلة توثق لتاريخ مصر وذاكرتها ورواد نهضتها، من كتاب وسينمائيين ومفكرين، وهو مؤسس موقع "سينما إيزيس" عام 2005 في باريس، ومهرجان "جاز وأفلام للفيلم الموسيقي"، عام 2015.