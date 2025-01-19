خلال حملته الانتخابية في ديسمبر 2023، صرّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في لقاء مع شبكة فوكس نيوز بأنه سيكون "ديكتاتورًا ليوم واحد فقط".

وردًا على سؤال من المذيع شون هانيتي حول إمكانية استغلاله للسلطة الرئاسية، قال ترامب مازحًا: "لا، لا، لن أكون ديكتاتورًا، باستثناء اليوم الأول، سنغلق الحدود وسنبدأ في الحفر والحفر والحفر".

ومع اقتراب يوم تنصيبه، والذي يشهد عودته إلى البيت الأبيض بعد فوزه المذهل في انتخابات نوفمبر، تتزايد التوقعات حول كيفية تنفيذه لوعوده التي أعلن عنها.

وتشمل خطته إصدار ما يصل إلى 100 أمر تنفيذي في أولى ساعات ولايته.

أبرز الوعود التنفيذية لليوم الأول:

1- إطلاق برنامج ترحيل واسع النطاق

وعد ترامب ببدء "أكبر برنامج لترحيل المجرمين في تاريخ الولايات المتحدة،. وأشار إلى إمكانية إعلان حالة طوارئ وطنية لاستخدام الأصول العسكرية لتنفيذ ذلك، ومع ذلك، لم تتضح بعد تفاصيل التنفيذ والتمويل، كما لم يتم تحديد الفئة المستهدفة من المهاجرين.

2- إعادة فرض "حظر المسلمين"

يخطط ترامب لإعادة فرض حظر السفر الذي طبق في عام 2017، والذي استهدف دولًا ذات أغلبية مسلمة مثل سوريا وليبيا واليمن، كما تعهد بمنع إعادة توطين اللاجئين القادمين من المناطق التي وصفها بأنها "مليئة بالإرهاب"، بما في ذلك قطاع غزة.

3- تقييد حقوق المواطنة

أعلن ترامب أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا ينص على أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة لن يحصلوا على الجنسية تلقائيًا، في تحدٍ لتفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

4- إنهاء الحرب في أوكرانيا

وعد ترامب بإنهاء الصراع الروسي الأوكراني خلال "24 ساعة" من توليه المنصب، مشيرًا إلى عزمه الاجتماع سريعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للضغط من أجل وقف إطلاق النار.

5- تصعيد الرسوم الجمركية

يخطط ترامب لفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية، و25% على واردات المكسيك وكندا، لتعزيز التصنيع المحلي.

6- إصدار عفو عن معتقلي 6 يناير

تعهد ترامب بالعفو عن المتورطين في أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021، لكنه أشار إلى إمكانية وجود استثناءات لبعض الحالات.

7- إلغاء القيود التنظيمية

يخطط لإصدار أمر تنفيذي يلغي جميع اللوائح التنظيمية التي تزيد من تكاليف السلع، بما في ذلك اللوائح البيئية، مثل الحظر المفروض على التنقيب البحري.

8-التصدي للأيديولوجيا "الواوكية"

أكد ترامب عزمه على إنهاء ما وصفه بـ"جنون المتحولين جنسيًا"، عبر حظر الرياضة النسائية على المتحولين جنسيًا ومنع الرعاية الطبية المتعلقة بتغيير الجنس للقاصرين.

9- محاسبة المسئولين عن انسحاب أفغانستان

وعد ترامب بطلب استقالات جميع المسئولين الذين شاركوا في تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.