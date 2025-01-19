المسلماني: عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري يضاعف المسئولية على عاتق أبناء ماسبيرو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وجرى الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره على صعيد الشكل والمضمون.

وشهد اللقاء، الاتفاق على عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري، ووجه المسلماني الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في تطوير القناة الأولى، قبل عودتها إلى ماسبيرو.

وأضاف المسلماني، أن عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة، يضاعف المسئولية المهنية على عاتق أبناء ماسبيرو، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص؛ من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "نحن حريصون على تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا".

ويذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة، قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري.