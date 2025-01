رنا حسان تسرد رحلة الأمل في رواية المراكب الورقية بيننا بمعرض الكتاب

تستعد الروائية الشابة رنا محمد حسان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق الأربعاء المقبل، عبر روايتها الإنجليزية "The Paper Boats Between Us" (المراكب الورقية بيننا)، التي تعرض في أجنحة دار المعارف، ودار النخبة، ودار ليدرز، ووكالة الأهرام للتوزيع.

تقع الرواية في 328 صفحة من القطع المتوسط، وتُفتتح بمشهد درامي مؤثر، حيث تقدم بطلتها "ديانا" على الانتحار، ما يمهد لسرد رحلة قاسية مليئة بالأمل. تتناول الرواية معاناة فتاة شابة في بحثها المستميت عن عائلتها التي انفصلت عنها في طفولتها بظروف غامضة، لتجد نفسها في مواجهة أحداث عصيبة تفوق قدرتها على التحمل، لكنها تمضي قدماً بخيط أمل يتمثل في لقاء عائلتها من جديد.

الرواية تقدم مزيجاً من الإثارة والتشويق، حيث تنقل القارئ بين مراحل حياة "ديانا" ومعاناتها العاطفية التي تمزج بين الفقد والأمل. تستخدم البطلة المراكب الورقية كوسيلة رمزية للتواصل مع عائلتها المفقودة، ووسيلة للخروج من حالة العزلة التي تعيشها، مما يضفي طابعاً إنسانياً عميقاً على الأحداث.

الكاتب الكبير د. ياسر ثابت أشاد بالرواية في كتابه "برتقال وأشواك.. أدب برائحة البارود"، حيث وصفها بأنها تجمع بين حكايات حميمة ولمحات ذكية عن الهوية والثقافة، مؤكداً تماسك بنيتها وسحر لغتها العذبة التي تحفز القارئ على التأمل في ذاته واستكشاف الطمأنينة في أعماقه.

وعبرت رنا حسان عن فخرها بكون روايتها محط اهتمام د. ياسر ثابت، وأكدت أن تناول عملها في كتاب يضم نخبة من أبرز الروايات العربية والأجنبية يعد مصدر اعتزاز كبير لها.

تواصل رنا العمل على روايتها الجديدة باللغة الإنجليزية، بينما تستعد لإطلاق الترجمة العربية لرواية "المراكب الورقية بيننا" قريباً، بالإضافة إلى مجموعة قصصية جديدة.