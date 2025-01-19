اجتماع بميناء دمياط لوضع حلول فعالة لتحديات التخليص الجمركي وتطوير الأنظمة الإلكترونية

تنسيق مستمر لحل العقبات وتحسين التواصل بين الجهات المعنية

عُقد اليوم اجتماع بميناء دمياط، حضره محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية دمياط، لمقابلة اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط وأعضاء شعبة التخليص الجمركي.

وأوضح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، في بيان له اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي في الميناء وإيجاد حلول فعالة لها، تم التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين التواصل بين الجهات المعنية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسريع حركة البضائع وزيادة كفاءة الميناء.

تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وذلك لتسريع حركة البضائع وزيادة كفاءة الميناء أسوة بميناء الإسكندرية وميناء السخنة.

وتم التأكيد على أهمية تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناء لتسهيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية وتقديم خدمات أفضل للمستوردين، وتم طرح العديد من الحلول من قبل أعضاء الشُعبة لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع التخليص الجمركي مثل الضرائب والنولون والخطوط الملاحية.

وطالب فايد من اللواء أحمد حمدي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وأهمية التواصل المستمر لحل هذه المشكلات، وقد أكد اللواء أحمد حمدي بتدوين تلك العقبات والعمل على حلها، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطة ومتابعة حل المشاكل المعروضة عليه.